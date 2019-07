150 anos do Mercado Público: celebração começa neste sábado, data que marca 6 anos do incêndio

Os 150 anos Mercado Público de Porto Alegre só será celebrado em outubro, porém o início das homenagens começam neste sábado (6). Isso porque a data marca os seis anos do incêndio na estrutura, que está sendo ressignificada aos olhos da população, após o episódio.

Está previsto para a comemoração, um documentário sobre a data, que já está sendo produzido. Uma equipe com cinegrafista e fotógrafo percorreu o local conversando com os permissionários. O primeiro depoimento poderá ser acessado nas redes sociais, no sábado.

“Queremos apresentar a verdadeira identidade desse prédio histórico e cultural. As pessoas que fazem a engrenagem funcionar. A cara de quem está todos os dias aqui. Aumentar a autoestima do mercadeiro porque ele, muitas vezes, foi considerado apenas um financiador do Mercado. E ele é muito mais do que isso. Ele é a história, a vida do Mercado”, adianta Adriana Kauer, presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc).

Ao longo de três semanas, serão postados os primeiros depoimentos. O documentário completo será lançado em outubro, junto com as demais atividades programadas para comemorar o aniversário.

