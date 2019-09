17ª edição do Sul em Dança será no domingo em Porto Alegre

Um dos maiores festivais de dança do Brasil que encanta o público com as mais belas coreografias, chega na sua 17ª edição. O Sul em Dança acontece a partir do próximo domingo (29) até o dia 5 de outubro, pelo terceiro ano consecutivo em Porto Alegre. Realizado no Teatro do SESI (Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi – Porto Alegre), o festival contará com aproximadamente 5.200 bailarinos, estudantes e profissionais da área cultural que apresentarão diversas modalidades como Ballet Clássico, Jazz, Dança Contemporânea, Danças Urbanas e Estilo Livre. O valor dos ingressos são R$50 (inteira) e R$25 (meia entrada). No dia 01/10, o valor fica R$40 (inteira) e R$20 (meia-entrada). A programação inclui apresentações de grupo profissionais, escolas, academias, rede de ensino e projetos sociais, além de 25 horas de acesso gratuito a aulas, cursos, workshops e palestras. O evento tem expectativa de cerca de 20 mil pessoas nos sete dias de apresentações no teatro.

Atualmente, o Sul em Dança integra a realização da maior Mostra de Dança Estudantil e Projetos Sociais do Brasil, que viabiliza a produção artística de projetos sociais e escolas, oportunizando a inclusão da comunidade e o acesso de crianças e adolescentes a uma das melhores estruturas do país. Nesta edição, receberá 1.065 participantes nestas categorias. “Acreditamos que a arte é essencial e transformadora, e o propósito do Festival é valorizar a dança, realizar sonhos e ser palco de oportunidades”, diz Margit Kolling, diretora do Sul em Dança.

O festival contará com R$19 mil em premiações, além de troféus para os Destaques Especiais e medalhas para o primeiro, segundo e terceiro lugares. O Grupo Destaque também será convidado para dançar no Magical Dance Tour at Walt Disney World Resort, em 2020. Já a Melhor Bailarina e o Melhor Bailarino receberão um pacote de workshops em Nova York.

Ao longo dos anos, a história do Sul em Dança conseguiu oportunizar muitas experiências e momentos únicos para a categoria no Brasil. Grandes nomes já passaram pelos palcos do Festival como Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Carla Korbes, Fabrice Calmels, Priscila Yokoi, Jarbas de Mello, Ballet Bolshoi – com sede em Joinville – e Isabela Rodrigues. Em 17 edições, o projeto já reuniu 56.890 bailarinos em 8.469 obras coreográficas e 2.211 horas de apresentações, cursos, workshops e palestras, além de oportunizar R$ 153.600 em premiações.

Confira a programação completa

28/09 (sábado): Montagem da estrutura e ensaios para o Espetáculo de Abertura

29/09 (domingo), 18h: Espetáculo de Abertura e Concurso Danças Urbanas

30/09 (segunda-feira), 17h: Danças Urbanas e Estilo Livre

1/10 (terça-feira), 17h: Dança Estudantil e Projetos Sociais, Estilo Livre e Ballet Clássico

2/10 (quarta-feira), 17h: Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico e Jazz

3/10 (quinta-feira), 17h: Ballet Clássico de Repertório, Ballet Clássico, Jazz e Dança Contemporânea

4/10 (sexta-feira), 17h: Ballet Clássico, Jazz e Dança Contemporânea

5/10 (sábado), 17h: Jazz, ADVANCED e Premiações Especiais

Deixe seu comentário: