Faltam poucos dias para o final das inscrições do 1º concurso de Aplicativos e Games promovido pela Secretaria de Educação. A proposta pedagógica quer incentivar professores e estudantes a criar ferramentas tecnológicas conectadas às necessidades da sociedade. As 10 escolas classificadas receberão uma premiação no valor de R$ 3 mil, medalhas e uma viagem.

Deixe seu comentário: