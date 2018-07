1º Fórum Movergs de Design debaterá as possibilidades de fazer negócios no setor moveleiro

Apenas 14 dias após reunir o setor moveleiro no 28º Congresso Movergs, com subsídios nas esferas econômica, política e motivacional, apontando para o início de uma retomada nos negócios, a Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), em parceria com o Stúdio Marta Manente, volta a promover mais um evento, o 1º Fórum Movergs de Design. O foco estará no design como estratégia e ferramenta para as indústrias repensarem o modo de fazer negócios e como agregar valor aos produtos e serviços.

O evento acontece no dia 19 de julho, das 8h às 16h15, no Auditório do CIC – Centro Empresarial de Bento Gonçalves. As inscrições podem ser realizadas até 16 de julho no site da Movergs pelo link http://www.movergs.com.br/design.

Nesse 1º Fórum, a entidade traz renomados especialistas na área de design, por meio de painéis talk show que trarão riqueza no conteúdo discutido. Entre eles, a arquiteta Helena Capaz, gerente de vendas e marketing da Interprint do Brasil, multinacional alemã líder no mercado de papéis decorativos, e que falará sobre “Design Experience”. Com 32 anos de atuação no mercado de painéis e revestimentos de superfície para os segmentos de mobiliário, design, interiores e arquitetura e considerada no mercado nacional e internacional uma profissional de referência em seus campos de expertise, Helena abordará o design como experiência, voltado à forma, à textura, à função e à expressão, individual e coletiva como macrotendência global, trazendo highlights do segmento e de áreas afins, como moda e lifestyle.

Volnei Benini, presidente da Movergs, destaca que cada vez mais é preciso desenvolver projetos que agreguem valor estético, mas também ofereçam funções diferenciadas, matérias-primas corretas, ergonomia, processos produtivos por um custo adequado. “A inovação garante aos negócios novas oportunidades no mercado”.

Durante o 1º Fórum Movergs de Design serão abordadas seis temáticas ligadas ao design, são elas: ‘Milão 2018 – Interpretação e aplicação das tendências na indústria moveleira’; ‘Design, além da forma. Ferramenta estratégica para a indústria gerar valor’; ‘Design Experience’; ‘Internacionalização – O Design Brasileiro no mundo’; ‘Marketing digital na indústria moveleira: técnicas para atrair público e potencializar a sua marca’; e ‘O novo consumidor de design’. “Pretendemos garantir subsídios para alavancar o sucesso de toda a cadeia produtiva moveleira do Rio Grande do Sul”, acrescenta Benini.

