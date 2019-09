20% dos brasileiros torcem pelo Flamengo. O time conta com a maior torcida do País

Uma pesquisa nacional feita pelo Datafolha aponta que o Flamengo conta com a maior torcida do Brasil. Segundo o levantamento, o clube carioca tem a preferência de 20% dos brasileiros, seguido pelo Corinthians, com 14%. No entanto, o instituto apontou que 22% dos entrevistados não têm clube.

A diferença entre rubro-negros e alvinegros supera a margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.878 pessoas, todas com mais de 16 anos, em 175 municípios de todo o País, nos dias 29 e 30 de agosto.

Em relação ao levantamento anterior realizado pelo Datafolha, em janeiro de 2018, o percentual do Flamengo subiu de 18% para 20% (dentro da margem de erro). O Corinthians ficou estável nos 14%, com ampla vantagem em relação ao terceiro colocado.

São Paulo (8%), Palmeiras (6%), Vasco (4%), Cruzeiro (4%), Grêmio (4%), Internacional (3%), Santos (3%), Atlético-MG (2%), Seleção Brasileira (2%), Botafogo (1%), Bahia (1%), Fluminense (1%), Sport (1%), Santa Cruz (1%), Fortaleza (1%), Vitória (1%) e Ceará (1%) completam a lista dos times que atingiram ao menos 1%.

O Corinthians só aparece numericamente à frente entre os torcedores brancos (16% a 13%), mas isso significa um empate técnico, já que a margem de erro para esse item é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os negros, a diferença é de 24% a 11%, com margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Os flamenguistas também são maioria entre pessoas que se declaram pardas (23% a 14%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos).

No recorte por renda familiar, a maior vantagem rubro-negra aparece na faixa dos mais ricos. Entre aqueles que ganham mais de dez salários mínimos, o time do Rio aparece com 24%, contra 10% do Corinthians, com margem de erro de nove pontos percentuais para mais ou para menos.

Há predomínio de torcedores do clube carioca em três das cinco regiões brasileiras. O time tem a preferência de 39% no Norte (margem de erro de seis pontos percentuais para mais ou para menos), de 28% no Centro-Oeste (margem de erro de seis pontos percentuais para mais ou para menos) e de 27% no Nordeste (margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos).

No Sudeste, é registrado um empate técnico com o Corinthians, que aparece numericamente à frente, mas a diferença está dentro da margem de erro (três pontos percentuais para mais ou para menos): 18% a 17%.

Sul

Já no Sul, com margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos, as equipes com mais torcedores são Grêmio (23%) e Internacional (17%), seguidos por Corinthians (11%), Flamengo (4%), São Paulo (4%) e Santos (4%).

Deixe seu comentário: