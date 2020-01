Magazine “2020 com muito amor”, diz Giovanna Ewbank

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

"Desejamos um feliz Ano Novo a todos", disse a loira Foto: André Nicolau/Divulgação . (Foto: André Nicolau/Divulgação) Foto: André Nicolau/Divulgação

Giovanna Ewbank está comemorando seu primeiro Réveillon grávida. Aos três meses de gestação, a youtuber reuniu a família em Trancoso, na Bahia, para comemorar um novo ciclo que está por vir.

Em seu perfil do Instagram, a loira fez nova foto com Bruno Gagliasso e os filhos, Bless e Títi, que roubou a cena com pose e look para lá de estilosos. “Desejamos um feliz Ano Novo a todos! Vem, 2020, com muito amor, saúde e muitas felicidades”, desejou ela, que escolheu produção inspiradora para a data.

Pelos Stories, a influenciadora se divertiu ao fazer contagem regressiva ao lado do beauty artist Henrique Martins e Bruna Marquezine. A atriz escolheu o prata para compor seu look e apostou em um conjunto de top e saia longa criado pela fashion designer Helô Rocha.

Os fãs da famosa não deixaram passar desapercebido que ela está acompanhada não só dos amigos, mas também de Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna. Os dois vivem em rumor de affair desde o Réveillon passado, mas foi no Rock in Rio deste ano que eles foram flagrados aos beijos e no maior chamego pelo festival de música.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário