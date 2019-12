Cinema 2020 será o ano delas: Mulher-Maravilha e Viúva Negra são filmes mais esperados

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2019

Mulher-Maravilha 1984 tem estreia prevista para junho. (Foto: Divulgação)

As super-heroínas vão monopolizar os holofotes no ano de 2020. Segundo uma votação do Fandango, o maior site de venda de ingressos para cinema dos EUA, os dois filmes mais aguardados do ano que vem são Mulher-Maravilha 1984 e Viúva Negra.

Não só ambos são filmes de super-heróis estrelados por mulheres, como também têm mulheres na direção. Patty Jenkins retorna para comandar Mulher-Maravilha 1984 (que estreia em 4 de junho no Brasil) após o sucesso do primeiro filme da heroína, lançado em 2017.

Enquanto isso, Viúva Negra, que chega em 30 de abril por aqui, conta com Cate Shortland (Síndrome de Berlim) no comando. O top 4 de filmes mais aguardados do ano, aliás, também tem cineastas mulheres no volante.

Eternos, que a Marvel vai lançar em 5 de novembro nos cinemas, aparece no 3º lugar e traz Chloé Zhao (Domando o Destino) como diretora. Já Mulan, que a Disney pretende liberar nos cinemas em 26 de março, surge em 4º e conta com Niki Caro (Encantadora de Baleiras) na direção.

A aparição das diretoras não acaba por aí. Segundo o Fandango, o sétimo filme mais esperado de 2020 é Aves de Rapina, adaptação dos quadrinhos da DC dirigida por Cathy Yan (Dead Pigs), que chega aos cinemas em 6 de fevereiro. Confira as listas liberadas pelo site:

Filme mais aguardado

Mulher-Maravilha 1984

Viúva Negra

Eternos

Mulan

007 – Sem Tempo Para Morrer

Um Lugar Silencioso 2

Aves de Rapina

Em um Bairro em Nova York

Soul

Velozes & Furiosos 9.

Atriz mais aguardada

Gal Gadot (Mulher-Maravilha 1984)

Scarlett Johansson (Viúva Negra)

Emily Blunt (Um Lugar Silencioso 2, Jungle Cruise)

Margot Robbie (Aves de Rapina, Barbie)

Zendaya (Duna).

Ator mais aguardado

Chris Pine (Mulher-Maravilha 1984)

Paul Rudd (Ghostbusters: Mais Além)

Ryan Reynolds (Free Guy: Assumindo o Controle)

Daniel Craig (007 – Sem Tempo Para Morrer)

Robert Downey Jr. (Dolittle).

Vilão mais aguardado

Kristen Wiig como a Mulher Leopardo (Mulher-Maravilha 1984)

Rami Malek como Safin (007 – Sem Tempo Para Morrer)

Ewan McGregor como Máscara Negra (Aves de Rapina)

Jim Carrey como Dr. Ivo Robotnik (Sonic – O Filme)

Charlize Theron como Cipher (Velozes & Furiosos 9).

Filme “família” mais aguardado

Mulan

Soul

Sonic – O Filme

Dolittle

Jungle Cruise.

Filme de terror mais aguardado

Um Lugar Silencioso 2

Halloween Kills

O Homem Invisível

Invocação do Mal 3

O Grito.

Filme de comédia mais aguardado

Ghostbusters: Muito Além

Bill e Ted 3

Bad Boys Para Sempre

Legalmente Loira 3

The Lovebirds.

Voltar Todas de Cinema

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário