O Rio Grande do Sul registrou 244.878 solicitações do benefício do seguro-desemprego, de janeiro a julho de 2019. No período, foram pagos R$ 742,58 milhões em parcelas de seguro-desemprego formal e R$ 4,54 milhões de seguro-desemprego doméstico. Das mais de 240 mil solicitações do benefício, 95% ou 232.866 requerimentos foram recebidos nas Agências FGTAS/Sine.

