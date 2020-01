Rio Grande do Sul 34º Natal Luz de Gramado encerra com cerca de 2,3 milhões de visitantes

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

O evento superou a marca de mais de 200 mil ingressos vendidos Foto: Cleiton Thiele/Divulgação O evento superou a marca de mais de 200 mil ingressos vendidos. (Foto: Cleiton Thiele/Divulgação) Foto: Cleiton Thiele/Divulgação

A 34ª edição do Natal Luz de Gramado, na Serra Gaúcha, encerrou neste domingo (12) com a apresentação do Desfile A Magia do Noel. Foram 81 dias de atrações com um público estimado pela organização em 2,3 milhões de visitantes em todo o período.

O evento superou a marca de mais de 200 mil ingressos vendidos. No desfile de encerramento estiveram presentes parte de todos os elencos das atrações do Natal Luz, prestadores de serviço e produções dos espetáculos. Foram cerca de 2 mil pessoas envolvidas.

A 35ª edição do Natal Luz já tem data para acontecer. Será de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021. O 34º Natal Luz de Gramado foi apresentado pelo Bradesco e é uma realização da Gramadotur e promoção da Prefeitura de Gramado.

