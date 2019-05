Evento tradicional no calendário de Porto Alegre, a 35ª Semana do Meio Ambiente tem início no sábado, 1º de junho. Promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, a programação inclui palestras, plantio de mais de 200 mudas de árvores, capacitação para professores da rede pública municipal, trilhas em parques, feira de troca de livros, entre outras atividades.

