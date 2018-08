Experta Corporate lança consultoria empresarial online

Utilizando expertise de consultoria tradicional combinada com atendimento realizado por um BI (Business Intelligence)*, a Experta Corporate está lançando o Experta Business, que oferece pacotes de consultoria empresarial online a preços convidativos.

“A partir de um investimento diário equivalente a dois cafezinhos, as micro e pequenas empresas terão acesso a serviços que, se realizados presencialmente, estariam fora do alcance de empresas menores”, argumenta a sócia Andressa Paltiano, referindo-se ao plano 1, cuja mensalidade é de menos de 50 reais. A fatia de mercado pretendido pela Experta é de pelo menos 1% dos 21 milhões de empresas ativas no Brasil.

“Vimos uma oportunidade no pós-crise: as empresas precisam se reestruturar, e a baixo custo, para ter condições de se perpetuarem”, afirma Uiliam Guertzenstein, sócio fundador. As abordagens da plataforma do Experta Business são clássicas: todos os planos combinam diagnóstico e plano de negócios, incrementados por módulos que vão de Financeiro a Gerencial, passando por RH, Comercial e Processos.

