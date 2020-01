Notas Brasil 762 toneladas de resíduos são recolhidos no réveillon no Rio

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Balanço da Companhia Municipal de Limpeza Urbana contabilizou 762 toneladas de resíduos recolhidos no réveillon no Rio de Janeiro, sendo 351 toneladas apenas em Copacabana. Às 10h desta quarta (1º), as pistas da Avenida Atlântica já estavam lavadas com água de reúso e abertas ao tráfego de veículos. A operação limpeza em Copacabana mobilizou 1,2 mil garis.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário