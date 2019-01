Desde novembro, a prefeitura de Porto Alegre retirou quase 8 mil toneladas de materiais do Arroio Dilúvio, no trecho entre o Parque Esportivo da PUCRS e a passarela de acesso à universidade. Conforme o serviço de dragagem da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a mair parte do volume é composta de areia, que passa por análise antes de envio para aterros licenciados.

