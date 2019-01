A Polícia Militar do Ceará confirmou que 800 militares da reserva se apresentaram para reforçar a segurança do Estado, que vive uma série de ataques criminosos. O efetivo participou de uma reunião no Ginásio Paulo Sarasate, no Centro de Fortaleza, e 150 agentes da segurança pública iniciaram o trabalho nas ruas da capital nesta sexta-feira (18).

