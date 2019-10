As declarações de Jair Bolsonaro sobre as eleições uruguaias não foram bem recebidas no país, e o candidato de centro-direita Luis Lacalle Pou, que disputa o segundo turno e foi endossado pelo presidente brasileiro, tentou se afastar do apoio. “Não me parece uma coisa boa que diferentes políticos opinem sobre o que pode acontecer em outro país”, afirmou.