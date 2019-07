99 estimula debate sobre mobilidade urbana no BS Kids Festival

A 99, empresa brasileira de transporte urbano que integra a companhia global DiDi Chuxing, é uma das startups participantes do BS Kids Festival, evento inédito no país e que acontece até o dia 28 de julho no Shopping Iguatemi em Porto Alegre.

O festival, com acesso gratuito, busca traduzir as grandes tendências tecnológicas e comportamentais para uma linguagem divertida e adequada para o público infantil. Para isso, o evento conta com iniciativas voltadas à educação sobre mobilidade urbana.

“É uma alegria poder estimular a educação e promover o debate sobre mobilidade urbana entre as crianças. A 99 acredita que as novas gerações podem nos ajudar a construir um mundo melhor para todos, em que o transporte será ainda mais seguro, rápido e acessível”, diz Clarissa Brasil, gerente de operações da cidade de Porto Alegre.

A 99 terá um espaço exclusivo onde crianças e adultos poderão responder a um QUIZ e concorrer a prêmios. Entre eles, descontos para 99Pop e 99Comfort, jogos de tabuleiro, descontos na loja da FOM no Iguatemi e mochilas. O BS Kids Festival funcionará das 12h às 19h40 com atividades interativas, cognitivas e sensoriais oferecidas de forma totalmente gratuita. Confira a programação completa pelo site bskids.com.br

