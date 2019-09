99ª edição da Quarta Beneficente da Parrilla Del Sur beneficiará Y’s Men’s Club Açorianos

A Quarta Beneficente deste mês contemplará a Y’s Men’s Club Açorianos, em Porto Alegre. A associação colabora com diversas atividades comunitárias, ajudando em causas sociais e ações em prol da humanidade.

Os valores arrecadados no evento serão destinados ao Educandário São João Batista, em uma parceria com a Y’s Men’s Club Açorianos, custeando carnes e verduras para ajudar na alimentação oferecida às crianças e adolescentes com deficiências múltiplas, atendidas gratuitamente no local.

Aproveite a promoção deste mês e saboreie costela bovina em tira com valor especial de R$ 26,90. Para acompanhar, o Queso Parrillero e a Papa con Mayonesa de la Casa são excelentes opções.

Sobre a Quarta Beneficente – Desde sua primeira edição em julho de 2011, a Quarta Beneficente do Parrilla Del Sur é realizada todas as últimas quartas-feiras do mês. Durante o evento, parte da renda do dia é destinada para uma instituição parceira.

SERVIÇO/ Quarta-Feira Beneficente com Y’s Men’s Club Açorianos/ 25/09 (quarta-feira), das 11h30 às 24h/ Parrilla Del Sur (Av. Nilópolis, 111).

– INFORMAÇÕES E RESERVAS: (51) 3012-7878

