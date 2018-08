A advogada morta pelo marido no Paraná pode ter sido asfixiada antes de ser jogada do prédio

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia à Justiça contra o professor de Biologia Luiz Felipe Manvailer, 32 anos, suspeito de ter jogado a advogada Tatiane Spitzner, 29 anos, do quarto andar do prédio onde moravam, em Guarapuava (257 quilômetros de Curitiba). Ela pode ter sido asfixiada antes de ser jogada do edifício. Manvailer foi detido horas depois da morte de Tatiane – dia 22 de julho – em uma estrada em São Miguel do Iguaçu, a caminho de Foz do Iguaçu, e pode ser enquadrado no crime de feminicídio.

Segundo reportagem exibida no programa Fantástico, na noite de domingo, os laudos periciais mostram que a advogada teve “fratura do pescoço típica de esganadura”. Com isso, aumenta a suspeita de que Manvailer a tenha asfixiado.

Manvailer, que está detido em Guarapuava, teve sua situação agravada após a liberação de imagens do prédio, nas quais aparece agredindo a mulher por cerca de 20 minutos. A defesa do professor, porém, está no aguardo de todas as imagens e resultados da perícia.

“(A defesa) Permanece no aguardo do resultado de exames periciais no corpo da vítima, no apartamento do casal, nas câmeras de segurança, nos smartphones, computadores e HDs apreendidos e na realização de reprodução simulada dos fatos com a participação do acusado”, informou em nota no final de semana.

Risco de fuga

“Após dirigir a noite toda de Guarapuava até aqui perdeu o controle do carro parando entre as duas pistas que ligam São Miguel até Foz do Iguaçu. Se fosse uma situação normal ele chamaria o guincho da concessionária e sairia daquela situação, mas no caso, ele continuou a pé no sentido de Foz do Iguaçu”, disse o delegado de São Miguel do Iguaçu, Francisco Sampaio, na ocasião da prisão.

Segundo a polícia, o suspeito tentava fugir para o Paraguai. “Chama atenção que após o tombo ou empurrar, ele foi lá e recolheu o cadáver, trouxe para o prédio, pegou o carro da família e tentou fugir, pensou eu que para o Paraguai. Ele nega o tempo todo (ter jogado), a polícia trabalha com indícios, tanto é que não acreditei na versão dele e enquadrei a atitude dele como feminicídio”, disse o delegado.

O caso

A discussão entre os dois teria ocorrido na noite de sábado, na comemoração do aniversário de Manvailer, quando a vítima teria pedido para olhar o telefone do namorado. “A partir dali começaram as discussões, seguiram dali pra casa discutindo ainda e em casa, de acordo com ele, a discussão aumentou o tom, ela veio pra cima dele, que a imobilizou no sofá, e de acordo com ele, ela tomou o rumo da sacada e teria se atirado de repente”, relatou Sampaio.

O delegado, porém, não acredita nessa versão. “Essa versão não me parece nem um pouco verossímil, até porque alguns vizinhos foram ouvidos já, no sentido que ela gritava por socorro por várias vezes, inclusive quando foi até a sacada”, concluiu.

Deixe seu comentário: