A Air France operou recentemente o primeiro voo do mundo com conexão LiFi

A Air France realizou na semana passada o primeiro voo de uma aeronave equipada com a tecnologia LiFi (Light Fidelity). A tecnologia utiliza luz para transmitir dados em alta velocidade. Desenvolvida pela empresa Latécoère, os equipamentos foram testados em um voo comercial entre Paris e Toulouse, em uma uma aeronave Airbus A321.

Para comprovar que os sistemas eram baseados em LiFi, foi organizado dentro da aeronave um torneio de jogadores do game Trackmania. A conexão à internet pelo ar, usando sinais de luz, foi usada em 12 assentos do avião. As empresas não deram números, afirmaram apenas que os jogadores se conectaram em velocidades até 200 vezes superiores à do WiFi, e com menor latência.

O LiFi é um sistema que permite a transmissão de dados a partir da emissão de fótons (partículas de luz). No caso do voo, os emissores de luz ficam localizados acima dos assentos, e iluminam sensores nos encostos das cadeiras, que por sua vez estão ligados a tablets. Não havia saída de dados para a internet, mas criou-se uma rede internet para que os jogadores competissem entre si no game.

O sistema, dizem as empresas, é mais leve do que implantações tradicionais de WiFi, o que é importante para o consumo de combustível das aeronaves. Também não traz riscos de interferência sobre os equipamentos ou transmissões entre avião e torres de controle, uma vez que não depende de radiofrequência. O LiFi, porém, não é compatível com os dispositivos pessoais dos passageiros.

Torneio de gamers

Para mostrar o quanto a rede LiFi é veloz, a Air France, em parceria com a desenvolvedora de games Ubisoft, promoveram a final do torneio “Air France Trackmania Cup”, iniciado no Paris Air Show em junho.

“Estamos muito orgulhosos de ser a primeira companhia aérea a lançar uma aeronave equipada com LiFi e a organizar uma competição de videogame a bordo. Esse marco na inovação é o resultado de uma grande colaboração entre as equipes da Latécoère, Ubisoft e Air France. Estou convencido de que essa experiência abrirá o caminho para novas experiências de entretenimento a bordo para nossos clientes, especialmente no que diz respeito aos jogos”, afirma Antoine Laborde, gerente de inovação da Air France.