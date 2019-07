A apresentadora Xuxa mandou um recado em foto com aplicativo para “envelhecer”

Assim como muitos famosos brasileiros, a apresentadora Xuxa Meneghel, de 56 anos, resolveu aderir à mais nova febre da web. A loira postou em suas redes sociais na noite de sábado (13) uma foto envelhecida, feita a partir de um aplicativo.

Nela, aparece com o rosto envelhecido, muitas marcas de expressão, rugas e cabelos brancos. E, claro, não perdeu a oportunidade de ironizar na legenda da publicação: “Gente… resolvi não fazer mais fotos com filtros…. essa sou eu … pelo menos é assim que muita gente me vê”.

No texto, a apresentadora se refere às frequentes e insistentes cutucadas que recebe do público, que fica surpreso ao perceber que ela não tem mais 20 anos e que, de fato, envelheceu. Sem nunca ter feito cirurgias plásticas, Xuxa geralmente posta fotos sem efeitos e com pouca maquiagem, e relata ser constantemente chamada de “velha” e de “feia”.

Recentemente a eterna Rainha dos Baixinhos fez um desabafo sobre as críticas que recebe. Segundo ela, a maioria dos ataques vem de mulheres. “São brutas. É uma falta de respeito muito grande”, revela.

Fã de cuidados estéticos mais cotidianos, como cuidar das sobrancelhas e pelos, fazer as unhas e cortar o cabelo, ela acredita que cada pessoa deve fazer o que sentir necessidade para chegar mais perto da felicidade. “Essa é a bandeira que eu levanto”, disse no fim de junho, durante evento de uma marca de estética.

“Tem momentos que eu acordo com a cara toda inchada, mas acho que de tanto ouvir o Junno falar que gosta de mim do jeito que eu sou, acabo acreditando”, diz Xuxa, em referência ao seu namorado, Junno Andrade, com quem está desde 2012. “É libertador se cercar de pessoas que gostam da gente como a gente é”, complementa.

Agora, a estrela se prepara para voltar aos palcos. “A espera está terminando… Tia Xuxa vai voltar aos palcos com a turnê #XuxaXou”, publicou no seu perfil, também no fim do mês passado. Com músicas famosas especialmente nos anos 1990 e início dos anos 2000, a apresentadora é a voz por trás de “Cinco Patinhos”, “Ilariê” e “Soco, Bate, Vira”, dentre outras canções.

Atualmente ela está no ar na Record TV, com a nova temporada do reality de dança “Dancing Brasil”. Na próxima quarta (17) o episódio de número 50 do programa, somando todas as cinco temporadas da versão brasileira, fará um tributo aos anos 1950. Para tanto, Xuxa vai dançar com os bailarinos a música “Jailhouse Rock”, do eterno ídolo Elvis Presley.

