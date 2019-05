A atriz Deborah Secco está internada em um hospital de São Paulo por causa de um processo alérgico

A atriz Deborah Secco está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), desde o último sábado (25). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz. O motivo da internação é um processo alérgico, mas o estado de saúde da atriz é estável.

“Ela está bem”, disse a equipe de imprensa. Mesmo assim, ainda não há previsão de alta.

Nesta segunda-feira (27), ela fez questão de postar do hospital uma homenagem para a amiga, Ivete Sangalo, que completou 47 anos. “Muito amor e axé.”

Deborah está em férias da TV. Seu último trabalho foi na novela “Segundo Sol”, da TV Globo, onde interpretou Karola.

Mãe babona

Nas redes sociais de Deborah Secco, o que não falta são postagens da pequena Maria Flor, filha da atriz com Hugo Mour. A fofa e carismática menina de 3 anos aparece sempre no perfil da mãe, seja através de fotos e vídeos.

E se alguém pensava que a primeira capa de revista da herdeira da atriz não teria destaque no meio das postagens, errou. Maria Flor mostrou que assim como a mãe, que arrasa nos aerolooks e chama atenção pelos lançamentos por onde passa, é fashionista.

Maria foi capa da versão infantil de uma conhecida publicação de moda. Nas fotos, ela aparece com diferentes looks, um messy bun e até um coração desenhado ao redor de um de seus olhos. Recentemente a mãe da menina postou as diferentes opções de capa, e não escondeu o orgulho: “Cover Girl que fala, viu, gente? Eu não aguento as capas não escolhidas! É coisa de mãe ou tá tudo lindo? PS: Eu escolho T-O-D-A-S”.

