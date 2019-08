A atriz Franciely Freduzeski fez um tratamento para celulite e foi internada

A atriz Franciely Freduzeski, de 40 anos, ex-participante de A Fazenda, está internada para tratar uma neurite, doença inflamatória nos nervos, causada pelo uso do metacril, substância aplicada para corrigir imperfeições do corpo.

A notícia foi dada pela própria atriz em suas redes sociais. Em diversos vídeos, ela explica a sua situação e afirma que fala sobre o assunto para fazer um alerta. “Pensem nas suas vaidades, ouçam seus médicos, o preço pode ser muito caro”, afirma. “Eu criei essa dor crônica, mas vou sair dela, em nome de Jesus”.

Ela explica que fez o procedimento há sete ou oito anos para eliminar um pouco de celulite do bumbum. “Eu nem precisava, eu tenho bumbum, tenho tudo, gosto de beleza natural”, afirma a atriz.

Franciely, que já sofre de endometriose, disse que fez o procedimento estético contrariando o aviso de todos os seus médicos. Ela acabou sendo convencida a fazer o procedimento por um profissional que prometeu não haver riscos.

“Converse com dermatologistas, cirurgiões plásticos e neurologistas de verdade e você vai ver que não é bem assim. A cirurgia para tirar o metacril é muito complicada, é algo violento, por isso estou fazendo esse tratamento que vai ser longo”, afirma a atriz, que passou por uma cirurgia plástica no nariz.

A atriz fez participações em novelas como “Bela, a Feia” (Record) e “América” (Globo), e foi Gabriela Solis na série “Donas de Casa Desesperadas” (Rede TV!), versão brasileira de “Desperate Housewives” (ABC). Franciely já namorou o apresentador Geraldo Luis e também o pai de Neymar.

Andressa Urach

Em 2014, a modelo Andressa Urach ficou quase um mês internada com uma infecção decorrente de uma aplicação de hidrogel, feita em 2009, para engrossar e enrijecer as pernas.

Andressa Urach se tornou conhecida pelo título de Vice Miss Bumbum Brasil em 2012, a partir do qual conseguiu contratos para posar nua e, no ano seguinte, um convite para participar do reality show A Fazendo 6, exibido pela Rede Record. Antes, a modelo foi assistente de palco do programa Legendários, também da Record, e de dançarina do cantor Latino. Este ano, Andressa estreou como atriz com a peça de teatro República das Calcinhas, escrita e dirigida por James Akel. Atualmente, ela integra o time de apresentadores do programa de fofocas Muito Show!, transmitido pela Rede TV!.

Andressa sempre falou abertamente sobre os procedimentos estéticos aos quais se submeteu para exibir o corpo violão. “Eu vim do interior e sonhava em ser uma grande apresentadora. Aí pensei: como posso ser vista? Eu nasci feia, então eu fiz todas as cirurgias plásticas possíveis. Eu era feia, barrigudinha e narigudinha”, contou em agosto em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!.

