A Califórnia proíbe a venda de casacos de pele de animais

Após a proibição de produtos feitos com pele de animais nas cidades de Los Angeles e São Francisco, o governador da Califórnia (EUA), Gavin Newsom, assinou um pacote de medidas para combater a crueldade animal em todo o Estado, criminalizando a venda e a produção de roupas e acessórios de pele. As informações são do jornal O Globo.

“A Califórnia é líder em bem-estar animal e hoje essa liderança inclui a proibição da venda de peles”, disse Newsom, em comunicado. A nova legislação se aplica a todas as roupas, bolsas e sapatos novos feitos com pele.

Não estão incluídos os produtos usados e nem os feitos com couro. Também estão fora da nova regra os produtos de taxidermia e acessórios de pele usados por motivos religiosos e por povos nativos americanos. A nova regra só entrará em vigor em janeiro de 2023. Os infratores estarão sujeitos a multas.

Movimento cruelty free

A nova legislação californiana vem na esteira de um movimento maior na indústria da moda, o chamado cruelty free (algo como “livre de crueldade”). O objetivo é eliminar progressivamente o uso de pele e diminuir a exploração animal. Marcas como Chanel e Gucci já sinalizaram aderir ao movimento. O presidente da Chanel, Bruno Pavlovsky, disse, no ano passado, ao jornal WWD que a gigante francesa não usaria mais peles exóticas em suas futuras criações.

Tracy Reiman, vice-presidente da PETA, organização não-governamental que prega a ética no tratamento animal, classificou a medida do governador como “um dia histórico para os animais na Califórnia”.

Os defensores dizem que o projeto é necessário para encerrar um comércio desumano de peles que cria animais em condições sujas e os abate apenas para seus casacos, geralmente usando métodos como eletrocussão.

“Sabemos de pessoas que se disfarçam há anos na indústria de peles e que é impossível ter certeza de peles criadas humanamente”, disse a deputada Laura Friedman, do condado de Los Angeles), que criou o projeto.

Opositores do projeto, incluindo o Conselho de Informação da América sobre Peles, consideram a lei um exagero do governo e um passo em direção a ativistas dos direitos dos animais que que querem proibir produtos como couro e carne.

“Esta questão é muito mais do que bem-estar animal na indústria de peles”, disse Keith Kaplan, porta-voz do grupo de lobby da indústria, em comunicado. “É sobre o fim do uso de animais de qualquer tipo. Pele hoje, couro amanhã, seus cobertores de lã e lençóis de seda – e carne depois disso.”

Os infratores podem enfrentar uma multa civil de US $ 500 ou até US $ 1.000 por violações repetidas dentro de um ano. Cada item de pele vendido pode ser tratado como uma violação separada.

