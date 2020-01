Cláudio Humberto “A Câmara tem tido preocupação melhor que a do próprio TCU”

Por Cláudio Humberto | 13 de janeiro de 2020

Rodrigo Maia (DEM-RJ) responde crítica de ministros sobre gastos da Câmara

Domínio dos combustíveis é desafio a Bolsonaro

O governo Bolsonaro precisa decidir, e logo, o que fazer do estratégico setor de combustíveis, antes que os distribuidores dominem tudo. E eles não são flor que se cheire: foram o epicentro de escândalos de fraude fiscal, suborno e combustíveis adulterados. Beneficiados por resoluções pra lá de suspeitas da agência reguladora ANP, os distribuidores ganharam tanto poder nos governos do PT que até impuseram a importação de etanol norte-americano no auge da safra do Nordeste, impondo graves prejuízos aos produtores da região.

Concorrência cafajeste

Donos de usinas no Sudeste, distribuidores fazem o governo importar etanol na sua entressafra para fragilizar produtores de outras regiões.

Controle até do gás

Muito capitalizados, os distribuidores/atravessadores querem também controlar, além da produção, também a distribuição, inclusive do gás.

Logística, transportes…

Os distribuidores, com o suporte de capital estrangeiro, também agem para estabelecer domínio completo até na logística de transportes.

Leilão cara-de-pau

Ousados, eles arrancaram do governo Dilma o leilão de terminais da Petrobras, afinal abortado por ameaça de operação policial.

Indicador da FGV demonstra pessimismo da mídia

Lançado em 2016, o Índice de Incerteza da Economia (IIE) da FGV é composto pela soma de matérias em sites de jornais e impressos, e previsões de analistas econômicos da pesquisa Focus. Em 2019, o índice teve leve alta de 0,6, mas foi o pessimismo de jornalistas que derrubou o resultado. Enquanto analistas projetam resultados positivos, reduzindo em 1,8 ponto o “componente Expectativa”, jornais foram na direção oposta: 8,8 pontos a mais de incerteza do “componente Mídia”.

A boa notícia

Em médias móveis semestrais, a incerteza recuou no fim de 2019 pela terceira vez consecutiva, em 1,1 ponto, para 111,4 pontos.

Resultado 2019

Em dezembro, o IIE registrou alta de 7,3 pontos e voltou a ultrapassar os 110 pontos, chegando a 112,4, segundo a FGV.

Notícias pesam

O aumento do IIE em dezembro se deve principalmente à parte que mede as notícias sobre a incerteza na imprensa, que tem peso maior.

Só para lembrar

O prejuízo estimado pelo Tribunal de Contas da União na compra da refinaria de Pasadena, provocado pelo petista José Sérgio Gabrielli enquanto presidia a Petrobras, é de US$79,9 milhões (R$320 milhões).

Emendas parlamentares de bancadas

Das 27 bancadas, apenas nove conseguiram distribuir mais de R$ 168 milhões. São elas: Piauí, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rio Grande do Sul, Maranhão, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.

Matemática de bancada

Apesar do anúncio do presidente Jair Bolsonaro de saída do PSL em novembro, seu filho Eduardo (SP) ainda consta como o líder oficial do partido na Câmara dos Deputados. São 53 deputados na bancada.

Frentes e mais frentes

O Congresso fechou 2019 com 309 “frentes parlamentares”, grupos de deputados e senadores por uma causa em comum, como a de “Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos com Participação Popular” e “Defesa da prisão em 2ª instância”, as últimas duas criadas no ano.

A conta é (sempre) nossa

Servidores do Senado gastaram R$1.623.148 em passagens aéreas, em 2019. Tudo na conta do contribuinte. O total é apenas de viagens dos funcionários e não leva em conta passagens de senadores.

Deboche descarado

A Câmara dos Deputados mantém até o dia 2 de fevereiro uma grande exposição dos caríssimo mobiliário usado na casa. Pago com dinheiro do contribuinte, que faz falta, os móveis foram criados por artistas renomados nacional e internacionalmente. Um verdadeiro deboche.

Destino preferido

A cidade de Maceió está em festa: com quase 100% de ocupação da rede hoteleira, bares e restaurantes lotados e nenhum carro disponível em locadoras, a capital alagoana comemora a chegada de 2020.

Costa Concordia

Completa oito anos nesta segunda (13) o naufrágio do Costa Concordia na Itália, que provocou 32 vítimas. O comandante Francesco Schettino foi condenado a 16 anos de prisão pelas mortes e abandono do navio.

Pensando bem…

… janeiro está quase na metade, mas deputados e senadores ainda têm 20 dias de férias.

PODER SEM PUDOR

O governador reprovado

No livro que prepara sobre o avô, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT-RS), lembra da professora aposentada e ex-líder sindical, de 90 anos, que a procurou em seu gabinete para contar que reprovou Leonel Brizola por meio ponto, reencontrando o ex-governador gaúcho décadas depois, numa negociação salarial:- Guria, como eu podia imaginar que o aluno que reprovei por meio ponto viria a se tornar governador? (Com André Brito e Tiago Vasconcelos)

