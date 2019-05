A cantora e atriz Jennifer Lopez impressionou os seus fãs com roupa de ginástica prestes a entrar no clube das cinquentonas

A cantora e atriz Jennifer Lopez impressionou seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma série de registros mostrando os bastidores de sua ida mais recente à academia. As imagens mostram a celebridade com uma roupa de ginásticas justíssima, um top branco e uma calça rosa, e com os cabelos presos.

As imagens foram compartilhadas pela artista faltando pouco menos de dois meses para ela comemorar seus 50 anos. Nascida no dia 24 de julho de 1969, ela ainda não revelou como irá celebrar sua entrada no clube das cinquentonas.

Nas fotos divulgadas por Lopez, ela aparece agachada, sendo orientada por um personal trainer, enquanto pratica um exercício físico. Chama atenção o foco da celebridade enquanto recebe as instruções de seu professor.

Posteriormente, Lopez compartilhou uma selfie pós-malhação, feita ainda na academia, com ela suada e ostentando a barriga malhada.

Os treinos intensos compartilhados por Lopez em suas redes sociais estariam sendo impulsionados pelas filmagens de um drama, com lançamento previsto para setembro de 2019, e com a atriz no papel da líder de um grupo de strippers que passa a fazer dinheiro com empresários de Wall Street.

Filha

Como diz o ditado, “filho de peixe, peixinho é”. e Emme Maribel Muñiz é a prova disso! Filha de 11 anos de Jennifer Lopez, a pré-adolescente surpreendeu a cantora ao aparecer em um de seus ensaios e soltar a voz cantando versos de “If I Ain Got You”, sucesso de 2013 de Alicia Keys.

No vídeo, a menina foi encorajada pela mãe a cantar acompanhada por um pianista e ganhou um abraço após apresentação. “Devíamos levá-la para que fizesse algo na turnê! Quer se apresentar um pouquinho no show?! Vamos ver isso! Mas você não precisa fazer… só se quiser”, disse a artista. Emme é gêmea de Maximilian David e fruto da relação de Jennifer com o compositor Marc Anthony. Atualmente, ela está noiva do atleta Alex Rodriguez.

Deixe seu comentário: