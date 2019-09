Marina Lima completa 64 anos e ganha post de namorada

Ao completar 64 anos de vida nesta terça-feira (17), Marina Lima ganhou uma declaração de amor da namorada nas redes sociais. No Instagram, a advogada Lídice Xavier postou dois registros da cantora junto com um texto apaixonado. “Dia de comemorar quem me ensinou as texturas do amor. Saúde e felicidade para sempre”, escreveu.

Marina e Lídice estão juntas desde 2013, e em entrevistas a cantora confessou que conheceu o amor verdadeiro com a namorada, com quem ainda pretende casar e ter um filho. O namoro é mantido na ponte aérea. Marina mora em São Paulo e Lídice no Rio, onde é sócia de um escritório de advocacia.

Fernanda Gentil

Prestes a voltar à TV no programa “Se joga”, Fernanda Gentil lembrou o dia em que tornou-se público seu relacionamento com Priscila Montandon. EM uma conversa com Ingrid Guimarães para o programa “Além da conta”, do GNT, sobre haters da internet, ela definiu como “um dia chato” esse momento.

“Já sabia na noite anterior que no dia seguinte a notícia seria publicada. Não me abalei e não mudou em nada, mas foi um dia chato. Celular bombando o tempo inteiro, todo mundo querendo saber, gente que você não conhece perguntando detalhes. Se eu dissesse que me casei com um homem, não ia ter o mesmo impacto. Isso também mostra um outro lado da humanidade que dá muita pena. Falta muita coisa para a gente conquistar ainda”, conta Gentil.

Recentemente, no aniversário de Priscila, Fernanda fez uma linda declaração de amor em um post. No texto, publicado com legenda de uma foto das duas no Instagram, a apresentadora escreveu:

“Resolvi escrever, para deixar dito, escrito, registrado hoje, no seu aniversário, que você nunca vai saber o quanto eu te amo. Não por você não merecer saber, mas por eu não saber medir”.

A apresentadora relatou pequenos detalhes do relacionamento delas e disse que o amor que sente por Priscila “não cresce a cada dia, ele multiplica todos os dias”. Fernanda também reafirmou que quer ter filhos com a namorada.

“Feliz aniversário, meu amor. Sorte a minha viver pra poder te ver vivendo. Mais sorte ainda acordar pra te ver completando mais um ano hoje”, disse ela no final da declaração.

