A cantora Rihanna fez um desfile de lingerie badalado e desbancou a Victoria’s Secret

No mesmo ano em que boatos dão conta de que a Victoria’s Secret não fará seu desfile anual transmitido pela TV, Rihanna armou a apresentação da sua coleção de lingerie para ser vista por todos os seus fãs. Na noite de terça-feira (10), a marca comandada pela cantora, Savage x Fenty, desfilou coleção durante a semana de moda de Nova York com nomes como Cara Delevingne na passarela.

Rihanna fechou contrato com a Amazon Prime Video para exibir o show no serviço de streaming no dia 20 de setembro. Para que nada vazasse (apenas algumas fotos foram divulgadas oficialmente), os convidados tiveram que deixar seus telefones com a produção.

Entre os convidados musicais, estiveram Halsey, Migos, DJ Khaled, Big Sean, A$AP Ferg, Fat Joe, Fabolous e Tierra Whack.

A coleção segue o mesmo princípio inclusivo das anteriores, com modelagens grandes e corpos diversos na passarela.

Uma das coisas que mais chamou atenção é que Rihanna escolheu a música “Malokera”, de MC Lan, Ludmilla, Skrillex, TroyBoi e Ty Dolla $ign, para tocar em um dos segmentos do desfile. “Tô chocada, tô passada”, reagiu a cantora Ludmilla ao saber da escolha.

O desfile, que foi praticamente um espetáculo visual e musical, durou cerca de uma hora. Com um cenário e um casting de modelos eclético, a cantora, mais uma vez, apostou na diversidade. Ela chegou a abrir o desfile dançando, ao lado de bailarinas de todas as formas e etnias. Após a performance, que contou com coreografia e tudo, Rihanna apareceu mais uma vez ao fim do desfile para receber os aplausos.

Entre as apresentações musicais, houve Migos, que zeram uma performance na água, além de Halsey, DJ Khaled, Big Sean, A$AP Ferg, Fat Joe, Fabolous e Tierra Whack. Já entre os convidados desta apresentação especial, estavam as irmãs Hadid, Gigi e Bella, Cara Delevingne, Normani, Vanessa Hudgens, Diplo, Ashley Graham.

As lingeries não ficaram restritas à passarela. Os famosos que participaram da apresentação também se inspiraram no tema e arrasaram em produções que levavam peças íntimas para cruzar o tapete preto do evento.

Colaboração

Durante evento de sua marca de lingeries, no desfile da Savage X Fenty que aconteceu em Nova York, Rihanna revelou que aceitaria sem dúvidas uma colaboração com Lizzo.

“Meu Deus, eu amo a Lizzo. Ela é tão foda! Ela é uma mulher confiante, não importa seu tamanho, sua cor… É sua atitude que te faz selvagem”, disse em entrevista ao canal ET, contando que a artista representa tudo que sua marca apoia e defende.

Apesar de não terem conversado sobre o assunto ainda, Rihanna deixou claro que admira muito a cantora e toparia a parceria. Recentemente, a cantora postou uma foto de Lizzo usando uma peça de sua marca em seu Instagram, dizendo que ganhou o dia com a foto.

