A cantora Zizi Possi disse que “voaria na jugular” de uma enfermeira que alimentava o seu neto e causou polêmica na internet

A intenção de Zizi Possi com um vídeo de seu neto, Lucca, filho de Luiza Possi com o diretor de TV Cris Gomes, que nasceu no último sábado (29), era mostrar o neném se alimentando no segundo dia de vida, mas uma frase da cantora na legenda da imagem acabou gerando polêmica.

Zizi não gostou do modo que a enfermeira estava dando o leite para o neto e a detonou. “Segundo dia nesse planeta… dá para acreditar? Obs.: se estivesse lá nesse momento, eu voaria na jugular da enfermeira que ficou limpando a boquinha dele com a borda do copo. Sorte boa ela tem! Mas o Lucca é o destaque máximo. Faz barulhinho! Amo!”, escreveu ela.

Nos comentários, a maioria dos seguidores defenderam a enfermeira e acharam que o jeito que Zizi falou foi desnecessário.

“Esses copos são próprios para alimentação de bebês, tem as bordas arredondadas. A enfermeira não faria se machucasse a pele do bebê”, explicou um.

“Esse comentário foi infeliz, dizer que voaria na jugular da Enfermeira é no mínimo sem noção. Nós da Enfermagem, falo nós por ser Enfermeiro, vivemos quase que diariamente com situações assim. De familiar que quer agredir e por vezes agride, verbalmente e fisicamente enquanto a situação e simplesmente normal e aceitável dentro do cuidado prestado”, desabafou outro.

“Deveria voar na jugular, como se refere, para abraçá-la e agradecê-la por estar o alimentando. Sem sombra de dúvidas, ela tem a total consciência dos que está fazendo, e o copo é próprio para isso”, opinou mais um.

Porém, teve quem concordasse com Zizi. “Também não vi com naturalidade este procedimento. E se você olhar mais além verá que a unha dela também parece machucá-lo. Claro que não pareceu ser proposital, mas que ela merece ser melhor instruída, merece”, comentou um.

“Que grosseria com o bebê”, falou uma garota.

Alguns questionaram se Luiza não estava tendo leite para dar ao filho. Mas, dias antes, a cantora mostrou um outro vídeo em que aparece amamentando o bebê pela primeira vez. “Nunca senti tanta paz. Nunca experimentei a plenitude até esse momento!”, escreveu.

Luiza

Luiza Possi está toda “babona” no filho, Lucca. A cantora publicou uma foto do bebê dormindo e se derreteu. “É tanta fofura que eu não consigo parar de olhar!”, legendou ela.

Nos comentários, muitos elogios para Lucca e desejos de felicidade para Luiza, entre eles de Tatá Werneck. Grávida de cerca de seis meses pela primeira vez, de uma menina, fruto de sua relação com Rafael Vitti, a apresentadora e comediante quis saber mais sobre o parto de Luiza. “Parabéns, amor! Que seja lindo! P.s.: dói?”, escreveu Tatá.

Recentemente, Tatá compartilhou o ultrassom da filha e confessou que ficou emocionada. “Eu choro que nem uma idiota na ultra. Filha, mamãe ama muito! Quando você souber ler e o Instagram for por telepatia, saiba que mamãe ama muito! Mamãe é esquisita, mas papai é normal. Estás segura”, disse. “É uma mão. Sei que parece um pé, mas na ultra só uma mãe consegue ver tudo claramente. Hoje foi dia de morfológica e tá tudo graças a Deus pai amado”, completou.

