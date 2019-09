A CCR Via Sul cobradora de pedágio roubou… o meu tempo

Há várias formas de lesar pessoas. Há uns que são roubados por assaltantes. Há outros que são roubados por empresas que exploram serviços públicos: trata-se de um roubo especial, uma sacanagem, um escarnio, um vilipêndio.

Vou contar aqui o modo como uma empresa que explora concessão pública trata as pessoas. Falo da CCR Via Sul, que explora a BR 101. No feriado do dia 20, fui com minha esposa à Santa Catarina. Levei 7 horas para fazer 350 km. E sabem por quê? Porque a tal empresa CR Sul está construindo uma praça de pedágio perto de Três Cachoeiras.

Para isso, acha-se no direito de sacanear milhares de motoristas. Sim, eles estão construindo uma praça de pedágio. Sem nenhum cuidado, ocupam toda a rodovia. E, no feriado – que eles também gozaram – deixaram cones marcando apenas uma pista. Resultado: duas horas para fazer 10 km.

Acreditem. E eles estavam lá, olhando a malta se estrepar. Malditos. Dano moral coletivo, se o Ministério Público prestasse atenção nisso.

Tirei fotos das “obras”. Bastava que eles tirassem três cones e colocassem uma pessoa e, bingo, nada disso teria acontecido. Ou amainado em muito. Mas, não. Danem-se as pessoas que vão curtir o feriado.

Duas horas para fazer menos de 10 km. Sim, duas horas. Sem lugar para sequer urinar. Garrafa pet é a solução. Fim da picada.

Liguei para a agência de Transportes Terrestres. Atendeu uma moça falando gerundês, em Brasília. Disse que não era com eles e, sim, com a CCR Via Sul e forneceu-me um número errado.

Segunda passada liguei para a empresa em Porto Alegre. Pedi para falar com alguma pessoa que explicasse o que ocorreu. Uma moça, também gerundiando, disse que ninguém poderia atender, porque estavam “de reunião”.

O que essa gente pensa que é? Roubam o tempo precioso de famílias inteiras. Os donos da empresa devem ter gozado muito com o sofrimento de milhares de utentes, coitados (literalmente) pelo descaso da empresa.

Quem nos protege contra esse tipo de irresponsabilidade? Quem? Quem nos devolve o tempo roubado? Quem indeniza a mijada na garrafa pet? Quem? O CEO da empresa? Se o encontrar, mandarei meu cachorrinho (que sofreu demais na viagem) a fazer xixi no pé do algoz de milhares de pessoas.

De novo: quem essa gente pensa que é? Mal-ditos aqui por mim. Ditos mal, porque fizeram sofrer milhares de pessoas. Poderiam ter feito gentilezas distribuindo água. Mas, não. O dono deve ter ido de helicóptero para a praia. O CEO (ou gerente ou quejando) nem deve morar por aqui.

Não dá dano moral coletivo isso, senhor Promotor da Comarca?

Pior: não vi um carro de polícia. A Polícia Rodoviária não estava nem aí para fiscalizar essa barbaridade.

Quilômetros de sofrimento, horas de suplicio e nada da Polícia que deveria fiscalizar e proteger os pobres utentes que pagam seus salários.

Dói ver uma empresa fazer isso tudo…para depois cobrar pedágio. E ganhar muito dinheiro às custas do povo. Dói.

Dói também saber que a empresa não quis dar explicações. Estavam “de reunião”. Deviam estar “de reunião” rindo dos motoristas. Por certo, farfalhavam. Rolavam de tanto farfalhar. Imagino o gerente dizendo: quiá, quiá, quiá… e aquela gente toda naquela imensa fila…e eles queriam ir para a praia…uah uah uah! Ria e segurava a barriga. Uma lágrima rolou. Frouxos de riso fizeram-no chorar.

No que era seguido pelos demais membros da tal reunião.

