A comunidade judaica comemora o ano novo das árvores

Neste domingo, dia 20 de janeiro, a comunidade judaica gaúcha comemora o Tu B’shvat, que marca o início do Ano Novo das Árvores.

A celebração acontece na Praça do Estado de Israel, em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, onde serão distribuídas sementes e será realizada a plantação de árvores para marcar a passagem da data.

A atividade é promovida pela Sinagoga União Israelita, em parceria com Na’amat Pioneiras, e apoiada por KKL e Federação Israelita do Rio Grande do Sul.

Para comemorar o Tu B’shvat, judeus do mundo inteiro se dedicam a plantar uma árvore, valorizando a importância da natureza em nossas vidas. A festa teve sua origem ligada à agricultura, sendo celebrada no meio da estação das chuvas para marcar a idade das árvores, com o propósito da colheita e oferenda das suas frutas.

Praticada há muito tempo na cultura judaica, a atividade é extremamente atual, pois estimula a consciência coletiva e importância da natureza, e do meio ambiente para a sociedade.

