Conquista da lua produziu inovações que mudaram a vida na Terra; saiba quais foram

A chegada do homem à Lua produziu várias inovações que mudaram o dia a dia das pessoas aqui na Terra. Tirar uma foto nítida da Lua com o celular ainda não é fácil. Mas a capacidade de processamento de um smartphone hoje é muito maior do que a da espaçonave que fez história em 1969.

“O computador que carrega no celular, hoje em dia, é centenas de milhares de vezes mais poderoso do que o computador que navegou a Apollo 11 até a Lua”, explicou Rodrigo Nemmen da Silva, professor de astronomia da USP.

A missão Apollo 11 deixou heranças, como o sistema de controle digital dos aviões mais preciso, e as ranhuras na pista dos aeroportos para evitar que as aeronaves deslizem.

Os filtros de água com íons de cobre e prata que destroem bactérias são uma invenção espacial. Como as pilhas recarregáveis de aparelhos auditivos e o sistema de amortecimento em regiões de terremotos.

“Com sinceridade, não tinha a menor noção”, disse o engenheiro Orlando Silva.

Orlando nasceu 14 dias antes de o homem pisar na Lua, um feito que ele viu depois em documentários na TV. E a casa dele está cheia de subprodutos: o aspirador portátil com baterias desenvolvidas para a Nasa. Tem ainda o tênis da mulher com sistema que amortece o impacto, e o travesseiro de espuma que se adapta ao corpo e volta à forma inicial.

“É algo que para mim faz muito bem, porque eu durmo bem com ele, acordo superdisposta e estou pronta para encarar o meu dia”, contou a química Valéria Quadro Silva.

Até os joysticks foram aprimorados com as tecnologias de controle do veículo lunar.

“É importante para o mundo o joystick. E, também, eu posso me divertir um pouco”, contou Theo Lucchesi, de 11 anos.

Outra tecnologia daquela época ajuda a salvar vidas até hoje. Como você imagina que os bombeiros conseguem enfrentar o calor e as chamas num incêndio? Além de coragem, eles contam com roupas feitas de uma fibra sintética, que foi desenvolvida para os astronautas suportarem grandes variações de temperatura. Um material ainda caro: um uniforme custa R$ 4 mil, mas pode definir o sucesso de um resgate.

“Permite uma aproximação do bombeiro com a fonte de calor ou ao fogo propriamente dito. Eu consigo ficar em um ambiente que esteja até 260 graus célsius por cinco minutos, esse é o requerimento, ou ser envolvido pelas chamas por 12 segundos”, explicou o capitão Alexandre Boggi, chefe do Departamento de Ensino de Combate a Incêndio da Escola Superior dos Bombeiros.

E nas próximas missões, que problemas você gostaria que a tecnologia resolvesse?

“Transporte acessível para as grandes cidades”.

“Carros voadores para melhorar o trânsito”.

Orlando, que comemorou os 50 anos junto com o aniversário da conquista da Lua, diz que o melhor presente é continuar a evolução.

“Pesquisa é isso: você olhar com foco, mas com a mente aberta, porque você consegue chegar em vários lugares que às vezes você não imaginava”, disse ele.

Da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre o quanto ela é fonte de inspiração.

