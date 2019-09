A Coreia do Sul espera que o acordo com o Mercosul seja finalizado no meio do ano que vem

O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Chan-Woo Kim, afirmou que espera que as negociações de um acordo de comércio com o Mercosul sejam finalizadas no meio do próximo ano. Segundo ele, as conversas estão indo muito bem. As informações são do jornal O Globo.

“Atualmente, as negociações entre Coreia e Mercosul estão indo muito bem, suavemente, nós esperamos chegar no fim das negociações no próximo ano, provavelmente no meio do próximo ano, espero”, disse o embaixador.

O embaixador disse acreditar que o acordo vai encorajar a cooperação nos campos da indústria e comércio.

“A última direção dos recentes acordo de comércio é que as negociações cubram investimentos, cooperação industrial e comércio. Nós almejamos que, com esse acordo de comércio, nós estimulemos que ambos os países avancem no campo da indústria, cooperação econômica e comércio.”

Término das negociações

Durante a abertura do evento que celebra 60 anos de relações entre Brasil e Coreia do Sul, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também disse que o acordo está avançando, mas não citou um prazo para o término das negociações.

As queimadas suscitaram críticas de países europeus, como França e Irlanda, que questionaram o acordo firmado entre Mercosul e UE.

“Dois dos grandes desafios que nós temos hoje nas nossas relações econômicas são, justamente, diversificar o comércio e garantir o melhor acesso para os nossos produtos. O clássico da nossa política comercial, e que estamos conseguindo avançar nesse sentido é, novamente, fundamental contar com a parceria de um país como a Coreia nesse duplo esforço, o principal instrumento para isso é o acordo em negociação, o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Coreia, no qual nós temos registrado importantes avanços.”

Investimentos coreanos

O ministro disse que haverá uma nova rodada de negociações em setembro e que espera investimentos coreanos no Brasil mesmo antes da assinatura do acordo.

“Teremos nova rodada de negociações ainda este mês e esperamos que o próprio avanço nas negociações e a percepção clara de que do ponto de vista do Brasil, do Mercosul, isso faz parte de uma integração competitiva, já comece a trazer dividendos mesmo antes da sua conclusão em termos de investimentos, em termos de atenção ao que está acontecendo na economia brasileira”, afirmou o ministro.

Questionado se o Brasil poderia esperar novos investimentos, o embaixador coreano disse que sim, “definitivamente”. As negociações entre o bloco e o país asiático foram iniciadas em maio de 2018.