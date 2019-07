Delegação do Palmeiras passa mal após avião arremeter duas vezes na chegada do clube à Argentina

A delegação do Palmeiras teve uma chegada tensa à Argentina, na madrugada deste domingo. Após o avião arremeter duas vezes, a delegação passou mal. As informações são do portal G1.

A arremetida consiste em um procedimento no qual o piloto interrompe a aproximação da pista para pouso, aciona novamente os motores da aeronave e tenta ganhar altura para recomeçá-la.

Segundo relatos, o episódio foi assustador, a ponto de membros da delegação passarem mal e chegarem a vomitar.

O avião fretado que levava o time para o jogo contra o Godoy Cruz pela Libertadores (terça, 21h30, no horário de Brasília) teve dificuldade no pouso em Mendoza por causa de rajadas de vento na região e arremeteu duas vezes antes de alterar a rota para Rosário. O voo, depois, foi deslocado a Buenos Aires.

Esse contratempo, aliás, afetou a programação do Palmeiras para a partida. O elenco ficará em Buenos Aires este domingo e só vai na segunda-feira para Mendoza, palco do jogo de terça.

Ainda não há nenhuma previsão sobre o horário da ida em definitivo nesta segunda-feira a Mendoza, palco da partida de terça-feira contra o Godoy Cruz, pelas oitavas de final da Libertadores. A agenda de treinos também não está disponível.

O elenco do Palmeiras havia deixado a cidade de Fortaleza na noite do último domingo, pouco depois da derrota por 2 a 0 pelo Ceará, pelo Campeonato Brasileiro.

