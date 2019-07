O diabetes é uma das principais causas da disfunção erétil

Em uma entrevista, o apresentador José Luiz Datena comentou sobre sua saúde e afirmou ter problemas de ereção por conta do diabetes. A doença é caracterizada pela ausência ou pouca produção de insulina, hormônio responsável por diminuir as taxas de glicose no sangue.

“O diabetes atinge todos os órgãos em maior ou menor grau. Uma das consequências que ele pode provocar é a diminuição da sensibilidade dos nervos. A irrigação dos órgãos também pode ser afetada”, explica o endocrinologista Claudio Ambrósio.

São esses dois motivos que levam homens diabéticos a sofrerem de disfunção erétil. Com as terminações nervosas responsáveis por estimular o desejo sexual prejudicadas e a má irrigação da região genital, o pênis tem dificuldade para ficar ereto.

“A população em geral sabe que a glicose alta pode causar a cegueira e amputação, mas ela é uma das maiores causas da disfunção erétil. Os pacientes diabéticos mais acometidos são aqueles que têm mais tempo de doença e também estão com a taxa de glicose mais elevada. Nos que mantêm o controle glicêmico, o risco é menor”, afirma Rodrigo Moreira, presidente da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia).

Para tratar o diabetes e evitar que a doença provoque impotência sexual, é importante que o paciente sempre busque auxílio médico.

“Existem alguns tratamentos para a disfunção erétil, como a terapia de ondas, em que o órgão sexual masculino é submetido a uma onda acústica que aumenta a circulação sanguínea local, promovendo processos de neovascularização e reparação do tecido”, indica Emilio Sebe Filho, urologista e fundador da rede de clínicas Lifemen.

E para se ter um resultado satisfatório e duradouro, é importante que o paciente procure controlar o diabetes.

Brasileiros

O número de brasileiros diagnosticados com diabetes aumentou 61,8% nos últimos dez anos, passando de 5,5% da população em 2006 para 8,9% em 2016. A versão mais prevalente da doença, o diabetes do tipo 2 é uma epidemia mundial e se caracteriza por ser um sério problema de saúde pública. São mais de 422 milhões de pessoas no mundo com a doença, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Só no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, são mais de 13 milhões de diabéticos.

Com sintomas nem sempre evidentes, pesquisas apontam que mais da metade dos pacientes com diabetes nem sabem que sofrem com doença. E, pior, muitas pessoas ainda associam à patologia exclusivamente à perda de visão e à amputação dos membros inferiores. O que pouca gente sabe, alerta Freddy Eliaschewitz, endocrinologista diretor do Centro de Pesquisa Clínicas CPClin, é que o diabetes está diretamente relacionado a outras graves consequências, como as complicações cardiovasculares e renais. Para ter uma ideia, o paciente diagnosticado com a patologia tem de duas a quatro vezes mais chances de morrer vítima de um infarto ou de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) ou de morte súbita devido à insuficiência cardíaca.

Por isso, lembra o Dr. Eliaschewitz, é importante informar a população sobre a doença, ainda mais porque ela está diretamente relacionada a hábitos inadequados de vida, como dieta desequilibrada que leva à obesidade e o sedentarismo, que ainda implicam na hipertensão arterial, na hipercolesterolemia, entre outros fatores de risco.

Deixe seu comentário: