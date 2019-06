Dupla Gre-Nal inicia neste sábado disputa por uma vaga na final do Estadual Sub-20

Grêmio e Inter iniciam neste sábado (15) a disputa por uma das vagas nas finais do Estadual Sub-20. A dupla Grenal se enfrenta às 15h na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, pela partida de ida. O jogo da volta está marcado para quarta-feira (19). A outra vaga nas finais será definida nos confrontos deste domingo (16) e da próxima quarta entre Guarani de Venâncio Aires e São José.

Por ter melhor campanha geral, o Tricolor decide em casa, no CT Hélio Dourado. O Colorado chegou as semifinais após eliminar o Juventude, enquanto o Grêmio passou pelo Brasil de Pelotas.

Inter

Jonatan Álvez está de saída do Inter. Sem se firmar no clube gaúcho, o atacante que tem contrato vencendo no próximo mês, não terá o vínculo de empréstimo renovado. O novo destino do jogador é o Junior Barranquilla, da Colômbia, clube que detém seus direitos econômicos.

Anunciado pelo colorado na metade de 2018, Álvez deixa Porto Alegre com 22 jogos e cinco gol marcados. Nesta temporada, atuou apenas em quatro partidas e balançou as redes uma vez.

Inter, Sport e Rithley estão em pauta novamente. As direções dos clube estão tratativas para alteração em uma das cláusulas do contrato de empréstimo do volante. A intenção é que a direção colorada não seja, neste momento, obrigada a efetuar a compra do jogador.

Inicialmente, o contrato do jogador, que foi renovado por seis meses no início desta temporada, continha a cláusula que obrigatoriamente ativaria a opção de compra, caso o Inter renovasse por mais seis meses. Com proposta de alteração, a direção colorada pode renovar por mais meio ano sem se comprometer, neste momento, a comprar o atleta ao fim do período.

O atleta que está em Porto Alegre desde 11 março de 2018, tem a passagem marcada por lesões. Logo, quando passou por exames médicos, parte do protocolo das contratações, os resultados apontaram uma lesão no tornozelo esquerdo foi diagnosticada e o volante precisaria passar por procedimento cirúrgico. O Sport, ex-clube do atleta, se propôs arcar com os custos da cirurgia e com os vencimentos do jogador, enquanto ele não pudesse atuar pelo clube gaúcho. O Inter aceitou o acordo e manteve o negócio, que também envolvia outros atletas do clube.

Grêmio

O Grêmio emitiu comunicado, nesta sexta-feira (14), de que o vice-presidente Adalberto Preis está assumindo a presidência do clube para os próximos dias. A alteração é por conta de ausência do presidente Romildo Bolzan durante o período de 14 a 24 de junho.

Atualmente, o elenco já tem está férias por conta da parada para a realização da Copa América. A reapresentação está marcada para o dia 24 junho, quando o time irá iniciar uma pré-temporada no Hotel Vila Ventura, em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre.

Por meio das redes sociais, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., emitiu um comunicado afirmando a confiança no progresso técnico do Grêmio. No vídeo, o mandatário destacou a confiança no elenco e na comissão técnica e garantiu que o time irá se recuperar no retorno para o segundo semestre.

No pronunciamento, Bolzan comemorou as etapas cumpridas pelo time com a conquista do Campeonato Gaúcho e as classificações na Libertadores e Copa do Brasil. A recuperação no Campeonato Brasileiro é a principal meta para o segundo semestre. “O Grêmio venceu o primeiro semestre de 2019. Tínhamos etapas para cumprir. A primeira foi cumprida com a vitória do Campeonato Gaúcho. As classificações na Copa do Brasil e na Libertadores aconteceram. Temos um passo no Campeonato Brasileiro. Se interrompe neste momento, mas o Grêmio vai nitidamente no processo de recuperação. Nas últimas quarto partidas, vencemos três, com um time que não era considerado titular, o que mostra a força do elenco.”

