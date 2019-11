A Editora Sulina apresenta A Educação Física nos Anos Iniciais

A “constelação de singularidades” usada como metáfora na apresentação desta obra ilustra o caráter escolhido para sua composição. Os muitos olhares que emprestam ao leitor lentes de diferentes cores, como formas e possibilidades para vivenciar a docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pretendem mostrar um movimento que não cabe na ideia de um livro do tipo manual. Pretendem ser um convite para afinar o foco e imergir em cada página, buscando os saberes contemplados nas diferentes temáticas e suas respectivas ilustrações didáticas, como artefatos pedagógicos a servirem de inspiração para a organização das aulas de Educação Física para as crianças nessa etapa da escolaridade.

Para tanto, organizamos esta obra com distintas perspectivas e partes, que, ao fim e ao cabo, convergem para pensar a Educação Física nos anos iniciais. Na Parte I, buscamos apresentar um panorama dessa etapa de ensino e suas relações com a Educação Física nas diferentes dimensões: curriculares, legislativas e pedagógicas.

A seguir, na Parte II, abordamos a ideia da Educação Física na área das linguagens, discutindo, de forma ampla, o tema sobre diferentes capacidades coordenativas ou diferentes experiências; a temática da inclusão e diferença, bem como o debate sobre questões ambientais e relações étnico-raciais. Tais debates são trazidos como oportunos, possíveis e pertinentes no âmbito das discussões presentes na atualidade.

Na Parte III, trazemos, como modo de inspiração a leitores e leitoras, um conjunto de possibilidades de trabalho para a Educação Física nos anos iniciais a partir das unidades temáticas propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Nessa perspectiva, mais do que prescrever como fazer, nós nos propomos a compartilhar experiências, mostrando as perspectivas de trabalho com as unidades temáticas presentes na atual BNCC: brincadeiras e jogos; esportes; ginásticas; danças e lutas. Sentimos que, ao serem incorporados elementos teórico-conceituais desdobrados em unidades didáticas, estamos propondo um diálogo necessário para sustentar a prática pedagógica do componente de ensino Educação Física.