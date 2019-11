A Eletrobras só deve ser privatizada no segundo semestre do ano que vem

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, afirmou nesta terça-feira (12) que a empresa só deverá ser privatizada no segundo semestre do próximo ano, com a aprovação do projeto de lei no Congresso em abril de 2020. Segundo ele, a arrecadação com a operação de capitalização da Eletrobras pode não ser, necessariamente, de R$ 16,2 bilhões, como prevê o governo. As informações são do jornal O Globo e da agência de notícias Reuters.

De acordo com Ferreira, que participou nesta terça de conferência com analistas de mercado para apresentar os resultados da companhia do terceiro trimestre, serão necessários vários cálculos de premissas como a descotização de usinas e indenizações de investimentos já realizados para chegar ao valor de arrecadação com a abertura de capital da companhia.

Segundo ele, esse valor pode ser maior ou menor que a estimativa de R$ 16,2 bilhões colocada pelo governo em seu Orçamento do próximo ano.

Para Ferreira, a importância da capitalização da empresa tem não se traduz apenas na criação de uma empresa forte e eficiente, mas principalmente na capacidade de investir.

“Neste ano, devemos investir ao todo R$ 2,5 bilhões, bem menos do que os R$ 12 bilhões necessários para manter posição no mercado de geração e transmissão de energia no país”, disse Ferreira.

No plano de negócios em vigor, a previsão era de investimentos médios anuais de R$ 3,6 bilhões.

“A privatização não tem nada a ver com ser mais eficiente ou não. Tem a ver com se tornar uma corporação como outras grandes no setor elétrico, que tenha condições de acessar recursos em oferta no mundo para investir em contratos no longo prazo. E a tendência das tarifas é baixar, com a entrada de [alternativas como] energia eólica e energia solar.”

Quadro de funcionários

O quadro de funcionários da Eletrobras, após a projetada privatização da empresa, deverá conter cerca de 10 mil funcionários, disse Wilson Ferreira. Segundo o executivo, a empresa conta hoje com 13.700 empregados, mas caminha para ter cerca de 12 mil até maio de 2020, sem que haja novos planos de demissão voluntária no horizonte até a meta ser atingida.

“Não há outro plano de desligamento até lá”, disse o CEO da companhia, durante coletiva de imprensa sobre os resultados da empresa no terceiro trimestre.

No início de outubro, a estatal divulgou a realização de seu Segundo Plano de Demissão Consensual 2019 (PDC), visando o desligamento de mais de 1,5 mil funcionários.

Ferreira Jr. acrescentou que a parcela estatal da “futura Eletrobras”, que contará com Itaipu e Eletronuclear, terá pouco mais de 2 mil funcionários.

“O programa Luz para todos (de universalização da energia), o Procel (de conservação de energia) e o Proinfa (de estímulo às renováveis), todos vão ficar com a Eletrobras pública… Acho que umas 2100 pessoas tocam Itaipu, Eletronuclear e os 3 programas”, afirmou.

“A Eletrobras privada ficaria com algo na casa de 10 mil e a Eletrobras estatal com cerca de 2000, 2100.”

A Eletrobras passa pelo processo de desestatização, a ser viabilizado a partir de um processo de capitalização, com projeto de lei sobre o modelo já assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.

Em linha com as estimativas do governo, o CEO da empresa disse esperar que o projeto de lei seja aprovado em seis meses, vendo abril de 2020 como um “prazo razoável”, com a capitalização ficando para o segundo semestre do ano que vem.