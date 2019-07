A fada do mal que a gente ama! “Malévola: Dona do Mal” ganhou novo trailer e nós contamos tudo

Por Gabriella Rocha*

Disney, anota o número do meu cardiologista! As próximas contas das consultas são com vocês!

Essa segunda-feira (8) mal começou e já fomos surpreendidos com um novo trailer de “Malélova: Dona do Mal”. Haja coração! No pequeno trechinho, de apenas dois minutos e dezessete segundos, fomos bombardeados com as reviravoltas da história da fada de chifres e a sua filha do coração, Aurora.

E é com ela mesmo que toda a encrenca começa! Passando os dedos entre a enorme e azulada aliança que recebeu do príncipe Philip, Aurora conta que foi pedida em casamento e pá: Malévola lança um “não” super entonado! Rapidamente, a princesa desbanca a autoridade da fada e declara que não estava pedindo a autorização de ninguém.

Angelina Jolie viveu fortes traumas amorosos com o pai da princesa no primeiro filme, e é baseada nas experiências passadas que ela aconselha Aurora, lembrando que o amor nem sempre termina bem. Pesado, né?! Mas esse é só o começo. Ainda fomos apresentados à Rainha Ingrith, super autoritária e debochada, em uma cena onde ela aparece dizendo que agora Aurora terá o amor de uma mãe de verdade. Quem não gostou nada dessa fala foi Malévola, que liberou toda a raiva e jogou, quebrou e estraçalhou com as louças do jantar!

Casos de família, né gente?! Mas este drama familiar foi muito além: na saga, Malévola luta para proteger os mouros e as criaturas mágicas que vivem no reino e são as principais ameaçadas com o casamento entre Philip e Aurora. Não demorou para tudo isso gerar uma guerra entre os dois mundos e, para a nossa surpresa, a fada de chifres descobrir um novo mundo, com seres mágicos idênticos a ela!

Alucinante, né!? O filme chega nos cinemas em 18 de outubro, mas, até lá, esperamos por novos trailers, ainda mais intensos, com os personagens que a gente adora! “Malévola: Dona do Mal” conta com um time de peso: Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Juno Temple, Sam Riley, Imelda Staunton, Ed Skrein e Chiwetel Ejiofor.

Confere o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

