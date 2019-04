‘A Família Addams’: animação chega as telonas em outubro e ganha primeiro pôster!

Por Juliano Castello

Quem não lembra do clássico “A Família Addams”? Então, agora você vai poder relembrar e se divertir com a versão animação que chegará nas telonas em outubro deste ano. E um pôster do filme foi divulgado no fim da semana passada. Criado por Charles Addams, a história originalmente é um desenho animado que se transformou em série nos anos 60 e ganhou alguns filmes nos anos 90.

Com a direção de Conrad Vernon e Greg Tiernan, a animação vai contar com grandes nomes na dublagem. Oscar Isaac fará a voz do Gomez, Charlize Theron à mãe da família, Mortícia. Wandinha Addams receberá a voz de Chloë Grace Moretz, e Feioso de Finn Wolfhard. A previsão é que o filme seja lançado próximo ao Halloween.

