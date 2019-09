“A felicidade de Neymar está no Barcelona”, disse Daniel Alves

Maior novela da janela de verão do futebol europeu, o destino de Neymar foi mesmo continuar no PSG. Só que o futuro do atleta ainda rende. E o lateral Daniel Alves deu sua opinião sobre o momento que vive o craque.

Em entrevista à revista digital Business Inside, o experiente lateral do São Paulo acredita que o astro precisa mudar de ares. Para ele, a felicidade do amigo está em Barcelona, clube em que Neymar fez história quando ganhou a Champions League em 2015.

“Ainda acho que a felicidade dele está em Barcelona”, disse Dani Alves. “Acho que ele encontraria sua felicidade continuando o que viveu lá alguns anos atrás. Quando você está feliz em algum lugar, tenta voltar para onde estava feliz e acho que é isso que está tentando fazer”, finalizou.

Neymar fez três jogos desde que retornou ao PSG e anotou dois gols. No entanto, na última partida do clube francês, derrota por 2 a 0 para o Reims.

Bônus

Acompanhado do pai, o camisa 10 do PSG desembarcou nesta quinta-feira (26) na Espanha para uma audiência marcada para esta sexta-feira (27) que tratará do bônus exigido pelo jogador não pago pelo Barça.

A chegada do craque no aeroporto de Barcelona foi registrada por alguns jornais da cidade. Depois de adiar uma audiência prevista para março, um tribunal local citou o jogador e o clube para que compareçam à localidade vizinha de L’Hospitalet de Llobregat. O caso se refere à premiação, que o clube prometeu ao jogador em 2016, quando ele renovou seu contrato até 2021. Menos de um ano depois, Neymar foi para o PSG por 222 milhões de euros. O valor do bônus, a princípio, seria de 26 milhões de euros. O atleta, no entanto, cobra 43 milhões de euros.

