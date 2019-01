A Festa da Uva e da Ameixa encerra neste final de semana

Quem quiser degustar as uvas e ameixas produzidas em Porto Alegre tem até este domingo (20) para ir na 28ª edição da Festa comemorativa a safra, que acontece no CTG Estância da Figueira (Rua Dr. Vergara, 5345), no bairro Belém Velho. O evento é organizado pelos produtores rurais, Associação Comunitária de Belém Velho e CTG Estância da Figueira.

A Emater/RS-Ascar é um dos apoiadores, junto com a prefeitura de Porto Alegre, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, e a expectativa é de que sejam vendidas 20 toneladas de frutas.

Na Festa da Uva e da Ameixa, que ocorre das 9 às 20h, os visitantes vão encontrar bancas de venda destas frutas, além de pêssego, melão, melancia e flores. Também participam três famílias de indígenas e de comunidades tradicionais, que comercializam artesanato.

A participação da Emater/RS-Ascar na organização da Festa é mais uma das ações da Instituição que está comemorando 60 anos ao lado do agricultor de Porto Alegre. “Ao longo destes anos incentivamos os produtores a manterem seus cultivos e suas áreas, prestamos Assistência Técnica a toda cadeia produtiva, estimulamos o fortalecimento de suas organizações e sua interação com o meio urbano e contribuímos para que as famílias tenham acesso ao escoamento de sua produção e a políticas públicas e melhorem suas condições de vida”, ressalta o chefe do Escritório da Emater/RS-Ascar em Porto Alegre, Luís Paulo Vieira Ramos.

A festa é mais uma alternativa de escoamento da produção para os agricultores da capital, junto com a venda na Ceasa, no largo Glênio Peres e em outros pontos de oferta no município.

Nesta safra estão sendo colhidas na capital 120 toneladas de uva e 100 toneladas de ameixa. As principais variedades de ameixas cultivadas em Porto Alegre são rainha cláudia, rubnel e sanguínea. Já as uvas são das espécies niágara rosa, niágara branca e concórdia. Segundo Ramos, os fatores climáticos favoreceram a qualidade das frutas neste ano.

