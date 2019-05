A Fiat Chrysler e a Renault estão em conversas avançadas sobre uma aproximação

A Fiat Chrysler está em discussões avançadas para estreitar laços com a francesa Renault, informou o jornal britânico Financial Times. De acordo com o jornal, as montadoras têm como objetivo juntar suas forças para enfrentar os desafios estruturais da indústria mundial de carros.

Segundo uma fonte, um acordo pode levar a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a se juntar à aliança Renault-Nissan-Mitsubishi no futuro, mas também alertou que o caminho para esse cenário poderia ser complicado porque envolveria convencer a fabricante japonesa Nissan.

O jornal informou ainda que a Renault e a FCA recusaram-se a comentar e que um porta-voz da Nissan ainda não se pronunciou. Procurada, a Reunalt não retornou aos pedidos de comentários.

No sábado (25), o presidente da Renault, Jean-Dominique Senard, havia comentado mais cedo sobre uma possível fusão da Renault, Nissan e Mitsubishi no futuro.

“Estas discussões sobre uma fusão têm ocorrido há um tempo e elas ganharam fôlego recentemente”, disse o executivo em entrevista à rádio France Inter. “Penso que, adiante, conforme o andamento dos eventos, Renault, Nissan e Mitsubishi vão pensar sobre isso com serenidade”.

