A filha da atriz Reese Witherspoon parabeniza a mãe e os fãs piram: “Gêmeas”

A atriz Reese Witherspoon completou 43 anos e ganhou uma homenagem fofa da filha, Ava Phillippe, de 19 anos, sua primogênita com o ex-marido, Ryan Phillippe.

No clique das duas, com looks parecidos, muitos seguidores deixaram comentários elogiando a beleza de mãe e filha e, claro, falaram da semelhança entre elas. “Gêmeas”, “é sua mãe, mas poderia ser sua irmã” e “as duas são lindas demais” estavam entre as mensagens dos fãs.

“Feliz aniversário à minha deslumbrante e brilhante mamãe. Você é uma pessoa tão generosa, consciente e passional, e sou muito abençoada de poder testemunhar essa sua luz e seu amor todos os dias! Te amo”, postou Ava, de 19 anos.

O poder da genética de Reese vem de longe! A atriz recentemente posou com a mãe e Ava, e o trio também chocou pela semelhança física. “A mãe de Reese deu à luz si mesma, né?”, chegou a brincar um seguidor.

Além de Ava, Reese ainda tem outros dois filhos: Deacon, de 15 anos, também com Phillippe, e Tennessee, de 6, com o marido, o agente de talentos Jim Toth, com quem é casada desde 2011.

