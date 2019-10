A fonte secou

Até alguns anos atrás, era aguardada a sinalização de governos estaduais sobre o direcionamento dos investimentos públicos. O conhecimento das quantias era essencial para o setor privado. Quem examinar o orçamento do Estado para 2020 não achará nada.

Malas quase prontas

O governador Eduardo Leite organiza roteiro pelo Oriente Médio. Viajará após a votação de mudanças no Código do Meio Ambiente e da reforma estadual da Previdência.

Prestigiado

O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ruy Irigaray, foi escolhido e ganha importante round na briga interna do PSL no Estado. Integra a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, que viaja para roteiro de 12 dias por Japão, China e Oriente Médio.

É o que se chama capacidade

O empresário Severo Gomes, em um de seus textos, definiu o Japão: “Com os miseráveis recursos naturais de suas ilhas, emergiu de um mundo arcaico para desfazer a moderna e poderosa economia norte-americana.”

Imaginação

Denominações das inúmeras fases da Operação Lava Jato são plenas de criatividade. Nenhuma supera a que prendeu, semana passada, cinco deputados na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro: Furna da Onça. Identifica o antro.

Debate aberto

Quatro comissões técnicas promovem às 17 de hoje, no auditório da Assembleia Legislativa, audiência pública sobre modificações no Código Estadual do Meio Ambiente, surgido em 2000. A solicitação é dos deputados Frederico Antunes, Élton Weber e Gabriel Sousa.

Na década de 1970, a Imprensa do Rio Grande do Sul foi pioneira em todo o país, abrindo o debate sobre os efeitos da poluição. O tema depois se ampliou aos outros estados.

Trauma

O ponto de partida para reportagens que continham denúncias foi a abertura da fábrica de celulose Borregaard, em março de 1972, na cidade de Guaíba. A fumaça provocava mau cheiro insuportável e os efluentes eram assustadores. Hoje, a Celulose Riograndense é modelo para indústrias de todo o mundo pelo uso de modernas tecnologias que não agridem o meio ambiente.

Caminho contrário

Da boca para fora, governos falam insistentemente na necessidade de ajuste fiscal, porém mergulham cada vez mais no desajuste. Não há tubo de oxigênio que suporte.

Sinal dos tempos

Quando não havia redes sociais, Fernando Henrique dizia em suas palestras: “No Brasil, as palavras de ordem são consumidas como fogo de lenha.”

Hoje… Há 50 anos

O Congresso Nacional reabriu a 21 de abril de 1969, depois de ter sido posto em recesso pelo governo federal, baseado no Ato Institucional 5. Foram 311 dias de interrupção.

Com toda a clareza

Do poeta e jornalista Paulo Bomfim, para começar a semana: “Ai daqueles que brincam com a esperança de um povo! Ai daqueles que fazem da mentira a verdade de suas vidas. Ai daqueles que usam os simples como degraus de sua vaidade e instrumentos de sua ambição.”

Foi café pequeno

A 21 de outubro de 1993, o Brasil enviou pedido de extradição de PC Farias ao governo da Inglaterra. Ele tinha sido localizado em Londres. A inexistência de tratado nesse sentido entre os dois países complicava o retorno do braço direito do ex-presidente Collor, envolvido em desvio de dinheiro de campanha.

Ninguém imaginava que, anos depois, a cena política brasileira ficaria tomada de episódios de corrupção com desvios de dinheiro público multiplicados incontáveis vezes.

Esperemos

A política brasileira vai melhorar quando figuras carimbadas abandonarem o hábito de negar de pé o que acabaram de dizer sentadas.