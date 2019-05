A Fundação Iberê Camargo recebe pela primeira vez o Recital da Série Música de Câmara da Ospa

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta o segundo recital da Série Música de Câmara 2019 neste domingo, dia 26 de maio, às 16h. A Fundação Iberê Camargo, será pela primeira vez palco da iniciativa. A atração será o grupo Sexteto Porto Alegre composto por Altair Venâncio (fagote), Geovane Soares Marquetti dos Santos (violino), Luiz Guilherme Nóbrega (violino), Ana Clara Venâncio (viola), Tácio César Vieira (violoncelo), Rafael do Nascimento Figueredo (contrabaixo), músicos da Ospa que compartilham o interesse pela música e o prazer da convivência com a arte. No repertório, obras para a formação de François Devienne (1759-1803), Jean Françaix (1912-1997) e do brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959). A entrada é franca.

Sobre o repertório

O recital desta tarde inicia com a obra Quarteto para fagote e cordas de François Devienne (1759-1803) que é uma das obras primas do período clássico para o instrumento. O compositor tinha formação vasta. Era compositor, flautista e fagotista. Obteve muito sucesso na sua época principalmente com suas óperas que infelizmente hoje não são tão conhecidas no Brasil. Sua contribuição para a música e particularmente pro fagote foi extensa. São 6 sonatas para fagote, 2 quartetos para fagote e cordas e 5 concertos para fagote, além do Método de ensino para flauta ou fagote. Seguida por Divertimento para fagote e quinteto de cordas de Jean Françaix (1912-1997). Marcantes no repertório do século XX são os Divertimentos de Jean Françaix para fagote e cordas. Neste programa será apresentado o divertimento para fagote e quinteto de cordas. A obra é composta de 4 movimentos distintos ainda na estrutura tradicional, porém nos traz combinações e timbres inusitados, sempre nos trazendo para o ambiente sonoro do século XX. Além das obras para fagote, o compositor teve grande dedicação na composição para sopros de maneira geral. E encerrando o programa Ciranda das Sete notas de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) foi concebida nos últimos anos de vida do compositor, a obra mostra todo o gênio criativo de Villa Lobos em sua melhor fase. Originalmente a composição para fagote e orquestra, brinda o instrumento com uma obra de referência na música erudita brasileira. Villa-Lobos tem uma quantidade gigantesca de composições das mais diversificadas possíveis. Foi o primeiro brasileiro a se ocupar também com a educação musical já na década de 40 e, a partir disso, concebendo sua importância e mudando realmente a realidade em seu país.

Sobre a Fundação Ospa e a Série Música de Câmara

A Fundação Ospa é um complexo musical-educativo que, desde 1950, realiza um trabalho de difusão da música orquestral e formação de plateias no RS. Vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, mantém a orquestra, um coro sinfônico e uma escola de música – o Conservatório Pablo Komlós. Nas suas mais recentes temporadas, a agenda da Ospa tem contemplado em torno de 80 apresentações anuais, atingindo um público aproximado de 60 mil gaúchos a cada ano.

A série Música no Museu foi criada em 2016 para institucionalizar a presença da música de câmara na programação da orquestra. Ela leva ao público repertórios para formações menos numerosas e adaptações, além da produção de compositores que escrevem especificamente para essas formações. A atual edição é realizada em parceria com o Memorial do rio Grande do Sul.

