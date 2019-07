A gasolina teve a segunda semana de alta nos postos de combustível no Rio Grande do Sul

Pela segunda semana seguida, o preço médio do litro da gasolina subiu nos postos de combustível do Estado. O último aumento foi de apenas um centavo, fazendo com que o valor fosse para R$ 4,55.

O menor preço foi registrado em Passo Fundo: R$ 3,95.

Na sexta-feira (19), a Petrobras reduziu o preço da gasolina em 2,14% e do diesel em 2,15%. Em oito de julho, a Petrobras reduziu em 4,4% o preço da gasolina e em 3,8% o preço do diesel. No início do mês, a companhia informou nova revisão na periodicidade de reajustes nos preços dos combustíveis, que passaram a ocorrer sem prazo definido.

Porto Alegre

Já está disponível a mais recente pesquisa de preços dos combustíveis em Porto Alegre. Realizada pelo Procon Porto Alegre, órgão da Prefeitura Municipal, o levantamento envolve 60 postos da Capital e representa uma amostra do quanto pode variar o valor nas bombas. A gasolina comum varia de R$ 4,369 a R$ 4,799 o litro. Já o etanol oscila entre R$ 3,690 e R$ 4,399. Quanto ao diesel S 500, os preços vão de R$ 3,197 a R$ 3,599, enquanto os do diesel S10 ficam entre R$ 3,390 e R$ 3,990.

O Procon orienta ao consumidor que busque sempre pesquisar o preço do combustível antes de abastecer. Além da pesquisa, é possível utilizar o aplicativo Menor Preço (Nota Fiscal Gaúcha), disponível para IOS e Android, onde é possível encontrar o valor atualizado dos combustíveis. Para colaborar com as informações do aplicativo é importante que o consumidor solicite a inclusão do seu CPF na nota fiscal.

“Prestigiar os postos que comercializam combustíveis com preços mais competitivos incentiva à concorrência e pode significar uma considerável economia no bolso do consumidor”, comenta a diretora executiva do Procon Porto Alegre, Fernanda Borges.

Pesquisa

O aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha vem conquistando os cidadãos como uma ferramenta que proporciona economia em suas compras.

O aplicativo permite que os usuários encontrem o menor preço de um produto em mais de 300 mil estabelecimentos credenciados no Programa Nota Fiscal Gaúcha. Desde o lançamento já foram mais de 726 mil pesquisas e 24,1 milhões de itens retornados como resultado.

Por meio de consultas às Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e às Notas Fiscais de Consumidor Eletrônicas (NFC-e), as informações são atualizadas em tempo real toda vez que um estabelecimento realiza uma venda a varejo com indicação do CPF.

Ao todo, mais de 92 milhões de NFC-e alimentaram o banco de dados do aplicativo até o momento. Gasolina (9.595 pesquisas) é o produto mais pesquisado, seguida pela cerveja (4.499 pesquisas) e pelo leite (4.165). Desenvolvido pela Receita Estadual e Procergs, o aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS.

