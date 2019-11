Abre na segunda-feira, dia 4 de novembro, o ciclo A Hora do Educador, uma programação da Área Infantil e Juvenil da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, para professores, bibliotecários, alunos, mediadores da leitura. No Ateliê da Imagem (Espaço Cultural dos Correios), das 18h30 às 20h30, “A árvore dos livros de imagem, construção do texto visual”. Bate-papo com o escritor paulista Peter O. Sagae.