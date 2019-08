A Justiça suspendeu o processo contra o procurador Deltan Dallagnol por críticas ao Supremo

A Justiça Federal do Paraná suspendeu um PAD (Processo Administrativo Disciplinar) contra o procurador Deltan Dallagnol no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público), órgão responsável por fiscalizar a atuação das instâncias do Ministério Público no País.

O processo, que seria julgado nesta terça-feira (27), foi aberto em abril pelo CNMP, após pedido do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli. Esse caso se refere à entrevista na qual Deltan afirmou que o Supremo passa a mensagem de leniência a favor da corrupção em algumas de suas decisões.

O pedido de suspensão do processo foi feito por Dallagnol. Ele argumentou que a defesa que o acompanhava renunciou e que os novos advogados não foram intimados para apresentar as alegações finais.

Na sua decisão, o juiz Nivaldo Brunoni, de Curitiba, afirma que “não parece razoável tolher da defesa técnica a oportunidade de defender o acusado”, mas autoriza o CNMP a dar prosseguimento ao procedimento depois que a defesa se manifestar.

Brunoni foi colega do ex-juiz federal e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na Justiça Federal de Curitiba. Ele também foi promotor de Justiça no Paraná antes de iniciar a carreira como juiz. Hoje, Brunoni atua na 23ª Vara Federal da capital paranaense.

Deixe seu comentário: