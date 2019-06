A Latam passa a cobrar até 90 dólares pelo despacho de bagagem em voo do Brasil para os Estados Unidos

A empresa aérea Latam vai começar a cobrar, na próxima segunda-feira (1°), pelo despacho de bagagem em voos para os Estados Unidos. Quem comprar a passagem até domingo, independentemente da data da viagem, ainda poderá levar duas malas de até 23 quilos sem custo adicional. As informações são do blog Todos a Bordo, do portal de notícias UOL.

Classe Promo

Passagens emitidas a partir de segunda-feira na classe Promo, a mais barata da companhia, dará direito apenas ao transporte de uma mala de mão de até 10 kg. Caso o passageiro queira despachar uma mala maior, de até 23 kg, será necessário pagar. Até seis horas antes do embarque, o valor será de US$ 45 (R$ 173). Com menos de seis horas do voo, o preço dobra, passando para US$ 90 (R$ 346).

Valor inferior

A Latam será a segunda companhia aérea a cobrar pelo despacho de bagagem em voos diretos com destino aos Estados Unidos. Na tarifa Light da Gol, também há cobrança para o transporte de uma mala de até 23 kg. O valor, no entanto, é bem inferior ao da Latam: custa R$ 60 para pagamentos antecipados e R$ 120 no balcão de check-in do aeroporto.

Três companhias aéreas norte-americanas operam voos diretos entre o Brasil e os Estados Unidos. Em todas, é possível levar pelo menos uma mala sem custo adicional.

– United Airlines: duas malas de até 23 kg;

– Delta Airlines: duas malas de até 23 kg;

– American Airlines: uma mala de até 23 kg.

Voos para Israel também terá cobrança

A partir do dia 8 de julho, a Latam também passará a cobrar pelo despacho de bagagem nos voos diretos para Tel Aviv (Israel). O valor será o mesmo cobrado pela empresa nos voos para Ásia e Europa: US$ 55 (R$ 211) até seis horas antes do voo e US$ 75 (R$ 288) com menos de seis horas de antecedência.

Demais voos

Nos demais voos internacionais, a Latam já cobrava pelo despacho de bagagem. Nas viagens dentro da América do Sul, o valor varia de acordo com o destino.

– Do Brasil para Argentina, Chile, Paraguai ou Uruguai: US$ 20 (R$ 77) até seis horas antes do voo, US$ 40 (R$ 154) com menos de seis horas do voo;

– Voos para outros países da América do Sul US$ 30 (R$ 115) até seis horas antes do voo, US$ 60 (R$ 230) com menos de seis horas do voo.

Deixe seu comentário: