A estimativa de prêmio do próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 100 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.187, realizado na noite de quarta-feira (11) em São Paulo. O prêmio acumulou. Os números contemplados foram 10, 11, 16, 21, 46 e 50. A Quina teve 124 apostas ganhadoras. Cada uma delas receberá R$ 40.602,31.

